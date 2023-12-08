АВ 25H 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
АВ 25H 4P 6.0E ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA40H254DHNN58E
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 8
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 8
Номин. продолжительный ток Iu 2500 А
Количество полюсов 4
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|65
|55
|50
|см.
|96
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000АSystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
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