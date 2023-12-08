БЛОКИРОВКА ШТОРКИ ШАССИ SYSTEMEPACT ACB2

Изолирующие шторки входят в базовую комплектацию и устанавливаются в шасси выкатных выключателей SystemePact ACB и автоматически перекрывают доступ к втычным контактам, когда аппарат находится в положении «выкачено» или «тест», также они предотвращают прикосновение операторов к частям, находящимся под напряжением