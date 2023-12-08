Продукты
SPA-SSL40
БЛОКИРОВКА ШТОРКИ ШАССИ SYSTEMEPACT ACB2
SPA-SSL40

БЛОКИРОВКА ШТОРКИ ШАССИ SYSTEMEPACT ACB2

Референс: SPA-SSL40
Линейка SystemePact ACB

Изолирующие шторки входят в базовую комплектацию и устанавливаются в шасси выкатных выключателей SystemePact ACB и автоматически перекрывают доступ к втычным контактам, когда аппарат находится в положении «выкачено» или «тест», также они предотвращают прикосновение операторов к частям, находящимся под напряжением

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.84.64 см. 30г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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