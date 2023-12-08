Продукты
SPA40H123FHNN58H
АВТ.ВЫКЛ ACB2 1250A 100KA 3P СТАЦ, ГП 6.0H, 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
SPA40H123FHNN58H

АВТ.ВЫКЛ ACB2 1250A 100KA 3P СТАЦ, ГП 6.0H, 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V

Референс: SPA40H123FHNN58H
Линейка SystemePact ACB

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409150174505565 см. 60кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
3D модели 3D модель SystemePact ACB-2
Дата документа: 20/12/2023
Формат STP
Размер 10.79 MB
3D модель SystemePact ACB-2
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