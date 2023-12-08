БЛОК ПИТАНИЯ AC220/380V

Блок питания входит в базовую комплектацию выключателя SystemePact ACB. Он может подключаться к сетям напряжением 220/230 В пер.тока, 380/400 В пер.тока, 100/220 В пост.тока и обеспечивает питание для блока управления. Может быть заказан отдельно