ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB63H 4000A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB63H 4000A 3P 6.0H ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA63H403DHNN58H
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений нагрузки, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 4000 А, 3P, Icu (AC-400 В) = 150 кА, Icu (AC-690 В) = 120 кА, исполнение - выкатное, присоединение - заднее горизонтальное, блок управления: SystemeLogic 6.0H (Modbus RTU), встроенные (АС-230 В): мотор привод МСН, катушка включения XF, независимый расцепитель MX. Количество вспомогательных контактов - 8. Габаритный размер: ACB-3. ШxВxГ нетто (см): 78,6х47,9х42,86. Вес (нетто): 235 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 3
Диапазон установки расцепителя перегрузки 1600-4000
Номинальный продолжительный ток Iu 4000
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 8
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409255725
|120
|112
|77.8
|см.
|258
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 14/05/2025
Формат PDF
Размер 25.89 MB
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
3D модели
ACB63H_5000A_3P_DH
Дата документа: 14/05/2025
Формат STP
Размер 39.33 MB
ACB63H_5000A_3P_DH
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.56099_22
Формат PDF
Размер 979.16 kB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.56099_22
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