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SPA-DI40
БЛОКИРОВКА ДВЕРИ ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2
SPA-DI40

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2

Референс: SPA-DI40
Линейка SystemePact ACB

Поставляется отдельно. Блокировка устанавливается слева или справа на шасси и препятствует открыванию двери распределительного щита, когда аппарат SystemePact ACB находится в положениях «вкачено» или «тест».

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Винт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090698131309080 мм. 140г.
CAR
324шт.14680409069810310360260 мм. 5 415г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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