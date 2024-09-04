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SPA40H323DXDD58ERU
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 3P 6.0E ВЫК.MCH+MX+XF DC 220В
SPA40H323DXDD58ERU

ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 3200A 3P 6.0E ВЫК.MCH+MX+XF DC 220В

Референс: SPA40H323DXDD58ERU

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 1280-3200
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Подключение на шину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409196601655550 см. 109кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23_СЭЗЭМ
Формат PDF
Размер 363.29 kB
Срок действия: 27/12/2023 - 26/12/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23_СЭЗЭМ
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