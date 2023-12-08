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SPA-XF2D
КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 220V DC
SPA-XF2D

КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 220V DC

Референс: SPA-XF2D
Линейка SystemePact ACB

После взвода включающей пружины выключателя SystemePact ACB катушка включения XF при наличии напряжения на нем производит включение автоматического выключателя

Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Подходит для выключателя-разъединителя Да
Подходит для реле перегрузки Нет
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 220-220 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.87.56.5 см. 337.5г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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