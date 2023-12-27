ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 4P 6.0Е ВЫК, БЕЗ ПРИСОЕД. MCH+XF+MX DC220V

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю. В комплектации выключатели нет силовых коннекторов на шасси. Такой аппарат применяется в шкафах Systeme Gear. Для подключения выкатного выключателя к силовым шинам имеются специальные силовые присоединения в ассортименте аксессуаров Systeme Gear.