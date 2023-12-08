КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2-12NO12NC
КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2-12NO12NC
Референс: SPA-A2240
Блок дополнительных контактов OF для автоматических выключателей серии SystemePact ACB2, исполнение – 3 блока по 4 переключающих контакта (12NO+12NC), монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Сигнальные контакты OF предназначены для индикации состояния выключателя включен/отключен.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Модель/исполнение Частично (наполовину) интегрируемый
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|13.6
|4.6
|4.1
|см.
|174
|г.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000АSystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
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