Продукты
SPA-A2240
КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2-12NO12NC
SPA-A2240

КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2-12NO12NC

Референс: SPA-A2240
Линейка SystemePact ACB

Блок дополнительных контактов OF для автоматических выключателей серии SystemePact ACB2, исполнение – 3 блока по 4 переключающих контакта (12NO+12NC), монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Сигнальные контакты OF предназначены для индикации состояния выключателя включен/отключен.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Модель/исполнение Частично (наполовину) интегрируемый
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.13.64.64.1 см. 174г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
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