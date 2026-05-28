ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 3P 6.0H ВЫК,ПП MCH+MX+XF AC230V
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 1600A 3P 6.0H ВЫК,ПП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA40H163DFNN58HRU
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409257606
|65
|55
|50
|см.
|109
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 28/05/2026
Формат PDF
Размер 37.68 MB
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 16/02/2026
Формат PDF
Размер 7.17 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
3D модели
ACB2_800-3200_3P_DO_FRONT
Дата документа: 29/10/2025
Формат STP
Размер 43.78 MB
ACB2_800-3200_3P_DO_FRONT
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