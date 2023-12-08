БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
Референс: SPA-K2340
Блокировка поставляется отдельно. Устройство блокирует выключатель SystemePactACB в положении «отключен». Выключатель можно включить только тогда, когда ключ вставлен в замок. Эта блокировка может применяться для взаимной блокировки нескольких выключателей с одинаковыми замками и одним ключом: 3 замка 2 ключа
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Винт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|18.3
|6.9
|4.8
|см.
|60
|г.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000АSystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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