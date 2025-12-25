ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0H ВЫК, ГП MCH+MX+XF AC230V+MN AC230V_для Агреко
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0H ВЫК, ГП MCH+MX+XF AC230V+MN AC230V_для Агреко
Референс: SPA40H254DHNNN8H_ARU
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|65
|55
|50
|см.
|109
|кг.
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Тип документа
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
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