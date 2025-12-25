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SPA40H254DHNNN8H_ARU
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0H ВЫК, ГП MCH+MX+XF AC230V+MN AC230V_для Агреко

ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2500A 4P 6.0H ВЫК, ГП MCH+MX+XF AC230V+MN AC230V_для Агреко

Референс: SPA40H254DHNNN8H_ARU
Серия SystemePact ACB
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.655550 см. 109кг.
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Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
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