БЛОКИРОВКА 1 ЗАМОК 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2

Блокировка поставляется отдельно. Устройство блокирует выключатель SystemePact ACB2 в положении «отключен». Выключатель можно включить только тогда, когда ключ вставлен в замок. Эта блокировка может применяться для взаимной блокировки нескольких выключателей с одинаковыми замками и одним ключом: 1 замок 1 ключ