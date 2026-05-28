Продукты
SPA40H204DHNN58WRU
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 4P 6.0E, ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V + SDE2

ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 4P 6.0E, ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V + SDE2

Референс: SPA40H204DHNN58WRU
Серия SystemePact ACB

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409257514655550 см. 116кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 28/05/2026
Формат PDF
Размер 37.68 MB
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 16/02/2026
Формат PDF
Размер 7.17 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
3D модели
ACB2_800-3200_4P_DO_HOR
Дата документа: 29/10/2025
Формат STP
Размер 37.65 MB
ACB2_800-3200_4P_DO_HOR
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Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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