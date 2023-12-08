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SPA-K23-16-40-40
БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧА:ACB1-1ШТ, ACB2-2ШТ
SPA-K23-16-40-40

БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧА:ACB1-1ШТ, ACB2-2ШТ

Референс: SPA-K23-16-40-40
Линейка SystemePact ACB

Блокировка поставляется отдельно. Устройство блокирует выключатель SystemePactACB1 в положении «отключен». Выключатель можно включить только тогда, когда ключ вставлен в замок. Эта блокировка может применяться для взаимной блокировки нескольких выключателей с одинаковыми замками и одним ключом: 3 замка 2 ключа

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Винт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.18.36.94.8 см. 60г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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