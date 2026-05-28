Продукты
SPA40H403FV5558HRU
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0H СТАЦ, ВП РУЧНОЕ УПР.
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0H СТАЦ, ВП РУЧНОЕ УПР.

ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 3P 6.0H СТАЦ, ВП РУЧНОЕ УПР.

Референс: SPA40H403FV5558HRU
Серия SystemePact ACB

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409250310655550 см. 60кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 28/05/2026
Формат PDF
Размер 37.68 MB
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 16/02/2026
Формат PDF
Размер 7.17 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
3D модели
ACB2_4000_3P_FIX_VERT
Дата документа: 29/10/2025
Формат STP
Размер 25.07 MB
ACB2_4000_3P_FIX_VERT
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