3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 CТАЦИОНАРНЫЙ
3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB2 CТАЦИОНАРНЫЙ
Референс: SPA-AT1640F3P
Клемма для подключения вторичных цепей автоматических выключателей серии SystemePact ACB2, исполнение – 3-проводная, для стационарного выключателя; набор – 1 шт. Клеммы предназначены для подключения вторичных цепей сигнализации и управления.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Монтаж сверху
Модель/исполнение Монтаж сверху
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409051580
|40
|15
|60
|мм.
|21
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409073162
|175
|155
|125
|мм.
|232
|г.
CAR
|3
|—
|64
|шт.
|14680409051587
|310
|360
|260
|мм.
|2 439
|г.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000АSystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
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