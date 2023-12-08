АВТ.ВЫКЛ ACB2 1250A 100KA 4P СТАЦ, ГП 6.0H, 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
АВТ.ВЫКЛ ACB2 1250A 100KA 4P СТАЦ, ГП 6.0H, 8NO+8NC MCH+XF+MX AC230V
Референс: SPA40H124FHNN58H
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409150785
|50
|55
|65
|см.
|72
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Официальные письма О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000АSystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 1600–4000 А SystemePact ACB2Автоматические выключатели на токи 1600–4000 А SystemePact ACB2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
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