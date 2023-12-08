КОНТАКТ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ PF
КОНТАКТ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ PF
Референс: SPA-PF
Положение выключателя SystemePact ACB «Готов к включению» сигнализируется механическим указателем и переключающим контактом PF. Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий: • выключатель отключен; • пружины накопления энергии взведены; • нет постоянной команды на отключение
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Модель/исполнение Частично (наполовину) интегрируемый
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409058503
|185
|45
|15
|мм.
|22
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409072868
|175
|150
|120
|мм.
|242
|г.
CAR
|3
|—
|64
|шт.
|14680409058500
|310
|360
|260
|мм.
|2 497
|г.
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