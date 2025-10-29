ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 3P 6.0H, ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V+ SDE2
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 2000A 3P 6.0H, ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V+ SDE2
Референс: SPA40H203DVNN58YRU
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409262105
|50
|55
|65
|см.
|95
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
3D модели
ACB2_800-3200_3P_DO_VERT
Дата документа: 29/10/2025
Формат STP
Размер 43.82 MB
ACB2_800-3200_3P_DO_VERT
2D чертежи
ACB2_800-3200_3P_DO_VERT
Дата документа: 29/10/2025
Формат DWG
Размер 1.43 MB
ACB2_800-3200_3P_DO_VERT
Техническая документация
Реестр с расшифровкой обозначения моделей_SP ACB
Дата документа: 06/11/2025
Формат PDF
Размер 109.15 kB
Реестр с расшифровкой обозначения моделей_SP ACB
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Формат PDF
Размер 43.87 MB
Сервисный каталог Systeme Electric
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