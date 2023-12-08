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SPA-IB40D3P
РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 3P ВЫКАТНОЙ
SPA-IB40D3P

РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 3P ВЫКАТНОЙ

Референс: SPA-IB40D3P
Линейка SystemePact ACB

Разделители полюсов для выкатного выключателей SystemePact ACB2 3P • Разделители полюсов представляют собой гибкие изолирующие перегородки, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами. • Разделители полюсов входят в базовую комплектацию и устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением

Спецификация
Технические характеристики
EC002035 Плата фазового разделителя для автоматических выключателей
Модель/исполнение Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.37.325.66 см. 1.1кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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