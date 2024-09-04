ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB 25H 3P 6.0H+ДИФ.ЗАЩИТА ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB 25H 3P 6.0H+ДИФ.ЗАЩИТА ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA40H253DHNN58LRU
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
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Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23_СЭЗЭМ
Формат PDF
Размер 644.92 kB
Срок действия: 15/12/2023 - 14/12/2028
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23_СЭЗЭМ
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