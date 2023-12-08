Продукты
SPA-EDT
КОНТАКТ ПОЛОЖЕНИЯ В ШАССИ CE/CD/CT
SPA-EDT

КОНТАКТ ПОЛОЖЕНИЯ В ШАССИ CE/CD/CT

Референс: SPA-EDT
Линейка SystemePact ACB

Контакты положения аппарата SystemePact ACB в шасси: вкачено (CE), выкачено (CD), тест (CT). 3 группы вспомогательных контактов устанавливаются в базовой комплектации шасси: • переключающие контакты индикации положения «вкачено» (СЕ); • переключающие контакты индикации положения «выкачено» (CD); сигнализация этого положения происходит при достижении минимального изолирующего промежутка силовых и вторичных цепей; • переключающие контакты индикации положения «тест» (СТ); в этом положении силовые цепи отключены, а вторичные цепи включены. Применяются только для выкатных автоматических выключателей

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Модель/исполнение Частично (наполовину) интегрируемый
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.551 см. 18г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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