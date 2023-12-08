КОНТАКТ ПОЛОЖЕНИЯ В ШАССИ CE/CD/CT

Контакты положения аппарата SystemePact ACB в шасси: вкачено (CE), выкачено (CD), тест (CT). 3 группы вспомогательных контактов устанавливаются в базовой комплектации шасси: • переключающие контакты индикации положения «вкачено» (СЕ); • переключающие контакты индикации положения «выкачено» (CD); сигнализация этого положения происходит при достижении минимального изолирующего промежутка силовых и вторичных цепей; • переключающие контакты индикации положения «тест» (СТ); в этом положении силовые цепи отключены, а вторичные цепи включены. Применяются только для выкатных автоматических выключателей