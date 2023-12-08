АВ 06N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
АВ 06N 3P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA16N063FHNN54H
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 4
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 4
Номин. продолжительный ток Iu 630 А
Количество полюсов 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|45
|37
|38
|см.
|35
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000АSystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
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Размер 595.8 kB
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