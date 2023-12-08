БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB1 В ШАССИ 3P

Блокировка положения в шасси автоматических выключателей серии SystemePact ACB1, исполнение – 3P. Блокировка позволяет предотвратить изменение положения выключателей в шасси. По запросу система блокировки может быть модифицирована для возможности блокировки в любом из трех положений: «вкачено», «выкачено» или «испытание».