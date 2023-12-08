ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 630-1600A ACB1
ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 630-1600A ACB1
Референс: SPA-E3CT16
Внешний датчик тока нейтрали применяется с 3-полюсными выключателями SystemePact ACB1. Он предназначен для измерения тока в проводнике рабочей нейтрали в системе заземления TN-S и устанавливается заказчиком на проводник рабочей нейтрали. Также данный датчик тока нейтрали используется для реализации защиты от замыкания на землю по току нулевой последовательности
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Монтажная пластина/плата
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
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|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|13
|12
|10.1
|см.
|1
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000АSystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 595.8 kB
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