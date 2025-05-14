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SPA63H504FHNN58H
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB63H 5000A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V
SPA63H504FHNN58H

ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB63H 5000A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V

Референс: SPA63H504FHNN58H
Серия SystemePact ACB

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 5000 А, 4P, Icu (AC-400 В) = 150 кА, Icu (AC-690 В) = 120 кА, исполнение - стационарное; присоединение - заднее горизонтальное, блок управления: SystemeLogic 6.0H (Modbus RTU), встроенные (AC-230 В): мотор привод МСН, катушка включения XF, независимый расцепитель MX. Количество вспомогательных контактов - 8. Габаритный размер: ACB-3. ШxВxГ нетто (см): 99,7х38,2х35,1. Вес (нетто): 170 кг.

5 724 852  
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 4
Диапазон установки расцепителя перегрузки 2000-5000
Номинальный продолжительный ток Iu 5000
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 8
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.146804092560431134955 см. 185кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 14/05/2025
Формат PDF
Размер 25.89 MB
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.56099_22
Формат PDF
Размер 979.16 kB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.56099_22
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