ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB63H 5000A 4P 6.0H СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 5000 А, 4P, Icu (AC-400 В) = 150 кА, Icu (AC-690 В) = 120 кА, исполнение - стационарное; присоединение - заднее горизонтальное, блок управления: SystemeLogic 6.0H (Modbus RTU), встроенные (AC-230 В): мотор привод МСН, катушка включения XF, независимый расцепитель MX. Количество вспомогательных контактов - 8. Габаритный размер: ACB-3. ШxВxГ нетто (см): 99,7х38,2х35,1. Вес (нетто): 170 кг.