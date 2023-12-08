РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB2 4P CТАЦИОНАРНЫЙ

Разделители полюсов для стационарного выключателей SystemePact ACB2 4P • Разделители полюсов представляют собой гибкие изолирующие перегородки, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами. • Разделители полюсов входят в базовую комплектацию и устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением