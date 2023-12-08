Продукты
SPA40H403FVNN58H
АВ 40H 3P 6.0H СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V
SPA40H403FVNN58H

АВ 40H 3P 6.0H СТАЦ,ВП MCH+MX+XF AC230V

Референс: SPA40H403FVNN58H
Линейка SystemePact ACB

Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.655550 см. 79кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 30/12/2022 - 29/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05426_22
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