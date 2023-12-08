НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 220V DC
НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 220V DC
Референс: SPA-MX2D
После включения выключателя SystemePact ACB независимый расцепитель мгновенно отключает автоматический выключатель при наличии на расцепителе напряжения питания. При длительной подаче напряжения выключатель блокируется в состоянии «отключен»
Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Подходит для выключателя-разъединителя Да
Подходит для реле перегрузки Нет
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 220-220 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|8
|7.5
|6.5
|см.
|337.5
|г.
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Тип документа
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