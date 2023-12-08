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SPA-AT16D6P
6-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ
SPA-AT16D6P

6-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ

Референс: SPA-AT16D6P
Линейка SystemePact ACB

6-проводная клемма для подключения вторичных цепей выкатного выключателя линейки SystemePact ACB1

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Монтаж сверху
Модель/исполнение Монтаж сверху
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409051610501075 мм. 31г.
BB1
28шт.4680409073193175155125 мм. 327г.
CAR
364шт.14680409051617360310260 мм. 3 170г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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