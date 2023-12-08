3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ
3-ПРОВОДНАЯ КЛЕММА SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ
Референс: SPA-AT16D3P
3-проводная клемма для подключения вторичных цепей выкатного выключателя линейки SystemePact ACB1
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Монтаж сверху
Модель/исполнение Монтаж сверху
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409051597
|50
|10
|80
|мм.
|25
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409073179
|175
|155
|125
|мм.
|283
|г.
CAR
|3
|—
|64
|шт.
|14680409051594
|360
|310
|260
|мм.
|2 830
|г.
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