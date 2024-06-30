Продукты
SPC-LTC4-01-02
ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
SPC-LTC4-01-02

ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)

Референс: SPC-LTC4-01-02
Линейка SystemePact CCB

Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Длинные клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 100-250 4Р, используются для переднего присоединения кабелей или изолированных шин.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BAG
21шт.468040919946616.210.58.7 см. 0.24кг.
CAR
324шт.1468040919922747.536.530 см. 6.48кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPC-PIK4-01-02
 
КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 4P (100-250)
SPC-DOK4-01-02
 
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 4P (100-250)
SPC-PB4-01-02
 
3 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 4P (100-250)
SPC-STC4-01-02
 
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
Фильтры
Поиск
Корзина