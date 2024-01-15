КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 4P (100-250)

Комлект позволяет преобразовать выклачатель SystemePact CCB из стационарного исполнения в выкатное, что позволяет быстро извлекать автомат из основания отключая его от силовых присоединений. Быстрое извлечение значительно ускоряет процесс обслуживания выключателя и отходящей линии. Автомат извлекают для создания видимого разрыва при обслуживании линии, быстрой замены или осмотра автоматического выключателя