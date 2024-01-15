КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 4P (100-250)
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 4P (100-250)
Референс: SPC-DOK4-01-02
Комлект позволяет преобразовать выклачатель SystemePact CCB из стационарного исполнения в выкатное, что позволяет быстро извлекать автомат из основания отключая его от силовых присоединений. Быстрое извлечение значительно ускоряет процесс обслуживания выключателя и отходящей линии. Автомат извлекают для создания видимого разрыва при обслуживании линии, быстрой замены или осмотра автоматического выключателя
Спецификация
Технические характеристики
EC002049 Комплект для модифицирования силовых выключателей
Преобразование из стационарного (фиксир. установки) во втычной Да
Преобразование из втычного в стационарный (фиксир. установки) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|39.3
|30
|15.1
|см.
|2.148
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
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