КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
Референс: SPC-STC4-01-02
Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Короткие клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 100-250 4Р, используются для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов, для заднего присоединения стационарных аппаратов.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409199183
|17.5
|14.9
|13.7
|см.
|0.09
|кг.
BAG
|2
|—
|6
|шт.
|4680409199428
|17.5
|14.9
|13.7
|см.
|0.566
|кг.
CAR
|3
|—
|72
|шт.
|14680409199180
|47.5
|36.5
|30
|см.
|7.512
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
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