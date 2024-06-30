КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)

Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Короткие клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 100-250 4Р, используются для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов, для заднего присоединения стационарных аппаратов.