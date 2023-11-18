Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 110 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 215 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370х380х788. Вес: 64 кг.