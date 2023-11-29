Продукты
STV900C22N4
Преобразователь частоты STV900 G-тип: 220 кВт (P-тип: 250 кВт) 400В
STV900C22N4

Преобразователь частоты STV900 G-тип: 220 кВт (P-тип: 250 кВт) 400В

Референс: STV900C22N4
Линейка SystemeVar

Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 220 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 250 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 425 А (G-тип) / 480 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 680 мм
Высота 960 мм
Глубина 380 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902492858.5109.582 см. 165кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 29/11/2023
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Каталог SystemeVar STV900
Техническая документация Руководство по эксплуатации STV900
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 12.84 MB
Руководство по эксплуатации STV900
Техническая документация Краткое руководство пользователя для серии STV900
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.81 MB
Краткое руководство пользователя для серии STV900
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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