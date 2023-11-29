Преобразователь частоты STV900 G-тип: 15 кВт (P-тип: 18.5 кВт) 400В IP55
Преобразователь частоты STV900 G-тип: 15 кВт (P-тип: 18.5 кВт) 400В IP55
Референс: STV900D15N4-IP55
Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 18,5 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип) / 38 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 223 мм
Высота 475 мм
Глубина 400 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409025284
|605
|355
|400
|мм.
|15.4
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV900Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 29/11/2023
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации STV900Руководство по эксплуатации STV900
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 12.84 MB
Техническая документация Краткое руководство пользователя для серии STV900Краткое руководство пользователя для серии STV900
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.81 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
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