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STV900D15N4H-IP55
Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник
STV900D15N4H-IP55
STV900D15N4H-IP55

Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

Референс: STV900D15N4H-IP55
Серия SystemeVar STV900H IP55

Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг.

163 020  
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409242902400605355 мм. 15.4кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Базовый дистрибутив ПО
SystemeVAR Studio
Дата документа: 06/01/2025
Формат EXE
Размер 99.87 MB
Версия V2.4.2.6.20241011
SystemeVAR Studio
Официальные письма
Дата производства преобразователей частоты типа STV320, STV600, STV900, STV990, STV1200
Дата документа: 19/08/2024
Формат PDF
Размер 174.37 kB
Дата производства преобразователей частоты типа STV320, STV600, STV900, STV990, STV1200
3D модели
STV900U75N4H-IP55
Дата документа: 27/11/2024
Формат STP
Размер 22.68 MB
STV900U75N4H-IP55
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