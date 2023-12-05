Продукты
SXM2CB2P7
Реле 10A 2CO 230VAC тест кнопка LED
SXM2CB2P7

Реле 10A 2CO 230VAC тест кнопка LED

Референс: SXM2CB2P7
Линейка SystemeSig EMR
Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Номин. ток 10 А
Ширина 23 мм
Высота 21 мм
Глубина 43 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409067888149.83.3 см. 0.72кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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