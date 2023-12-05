Продукты
SZM021FP
Защитный модуль варистор+LED 110/230VAC/DC
SZM021FP

Защитный модуль варистор+LED 110/230VAC/DC

Референс: SZM021FP
Линейка SystemeSig EMR
Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Варистор + светодиод (LED)
Тип напряжения (раб. напряжение) AC/DC (перемен./постоян.)
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц 110-230 В
Номин. напряжение Ue при AC 60 Гц 110-230 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907022271010 см. 0.02кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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