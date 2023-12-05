Продукты
SXG25P7
Реле 8A 2CO 230VAC
SXG25P7

Реле 8A 2CO 230VAC

Референс: SXG25P7
Линейка SystemeSig EMR
Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Номин. ток 8 А
Ширина 11 мм
Высота 29 мм
Глубина 40 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409068557157.254 см. 0.44кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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