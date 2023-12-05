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SGZR215
Пластиковая скоба для розеток SGZR215
SGZR215

Пластиковая скоба для розеток SGZR215

Референс: SGZR215
Линейка SystemeSig EMR
Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Фиксатор (удерживающая скоба)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040906973871310 см. 0.02кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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