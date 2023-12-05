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SXG15BD
Реле 12A 1CO 24VDC
SXG15BD

Реле 12A 1CO 24VDC

Референс: SXG15BD
Линейка SystemeSig EMR
Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Номин. ток 12 А
Ширина 11 мм
Высота 29 мм
Глубина 40 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409068250157.254 см. 0.44кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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