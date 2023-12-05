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SXM4LB2BD
Реле 3A 4CO 24VDC LED
SXM4LB2BD

Реле 3A 4CO 24VDC LED

Референс: SXM4LB2BD
Линейка SystemeSig EMR
Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Номин. ток 3 А
Ширина 23 мм
Высота 21 мм
Глубина 43 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409068069149.83.3 см. 0.72кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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