Реле 5A 4CO 230VAC тест кнопка LED
Реле 5A 4CO 230VAC тест кнопка LED
Референс: SXM4CB2P7
Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Номин. ток 5 А
Ширина 23 мм
Высота 21 мм
Глубина 43 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409067963
|14
|9.8
|3.3
|см.
|0.72
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSigКаталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 05/12/2023
Формат PDF
Размер 6.83 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
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