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TES-151-48
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ
TES-151-48

W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ

Референс: TES-151-48
Линейка W59

W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Золото
Ширина 85 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок золотой
Оборудование в комплекте switch Вкл.-Откл.
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 10 А в 230 В Переменный ток
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка оцинкованная сталь: монт. рама
Тип управления Электронный контроллер
Тип защиты защита от перенапряжения
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51318.14.1-2007 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2003
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010099249.59.55.5 см. 261г.
BB1
24шт.469020100993118.618.610.6 см. 1.143кг.
CAR
348шт.1469020100993838.438.433.2 см. 12кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 274кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Термостат серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 264.94 kB
Термостат серии W59
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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