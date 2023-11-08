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VS110-154-18
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS110-154-18

W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ

Референс: VS110-154-18
Линейка W59

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) 1-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Серия W59
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип управления Кнопка
Тип контактов 1 Н.О.
Монтаж устройства утопленный
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854378808.58.54 см. 88г.
P12
41800шт.12080101.4 см. 203кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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