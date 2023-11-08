W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: VS610-156-2-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Серия W59
Область применения управление
Тип контактов 1 переключающ.
Тип продукта выключатель нагрузки
Описание полюсов 1P
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Количество постов 1-постовая
Функция переключения 1-полюсный на 2 направления
Тип монтажа открытый
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485438597
|7.08
|7.08
|4
|см.
|79
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485438594
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|888
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606485438595
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.655
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|187
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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